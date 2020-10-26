Kamu bankalarından KOBİ'lere 100 bin lira destek!

Kamu bankaları, KOBİ’lerin maaş ve kira ödemeleri gibi temel maliyetlerinin karşılanması ve tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunması için yeni bir "Mikro İşletmeler Destek Paketi"ni hayata geçiriyor.

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Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'dan yapılan ortak açıklamaya göre, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11.5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden; cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar yararlanabilecek.

Açıklamaya göre;

* 1 milyon liranın altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin liraya kadar,

* 1 milyon lira ile 3 milyon lira arasında ciroya ulaşan işletmeler 100 bin liraya kadar kredi kullandırılacak.

İşletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacak

Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10'u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90'lık kısmı ise; işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. Kişilere ve satıcılara havale-EFT ve kurumsal kart üzerinden ödenecek. Bu sayede yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacak.

Başka krediler de kullanılacak

Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında Nakit İşletme Kredisi’nin yanı sıra firmalar, Kurumsal kart, DBS-Doğrudan Borçlandırma Sistemi, TZF-Tedarik Zinciri Finansmanı Mal Alımına Yönelik Teminat Mektubu, Güvenceli Çek, Nakit Çekimine Kapalı Kurumsal Kredili Mevduat Hesabı ürünleri üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanabilecekler.