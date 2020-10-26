BIST 1.173
DOLAR 8,08
EURO 9,55
ALTIN 494,06
HABER /  DÜNYA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi: Eylem hazırlığındaki PKK ile ilişkili 12 şüpheli tutuklandı

Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK ile bağlantısı olan 12 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.

Abone ol

IKBY Güvenlik Ajansı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin son günlerde terör örgütü PKK dahil olmak üzere bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Planlı saldırılar engelledi 

Açıklamada, IKBY genelinde polis, güvenlik, istihbarat ve terörle mücadele yetkililerinin yakın koordinasyonu sayesinde, biri PKK tarafından düzenlenen olmak üzere planlı saldırıların ortaya çıkarıldığı ve önlendiği vurgulandı.

Saldırı hazırlığındaki bu kişilerden bazılarının Avrupa da dahil olmak üzere Irak dışında bulunan kişilerle bağlantıları olduğu belirtilen açıklamada, saldırıların hedefindekilerin bilgilendirildiği, IKBY'deki diplomatların ve yabancı iş insanlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

12 şüpheli tutuklandı

Açıklamada, PKK ile ilişkili şüphelilerin saldırı planlarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“İlk olay, PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin yanı sıra, Avrupa da dahil olmak üzere diğer ülkelerde bulunan bir dizi diğer ilgili kişileri içeriyor. Şüpheliler, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı, bu yabancı misyonun üyelerine suikast düzenlemeyi ve IKBY'de faaliyet gösteren o ülkenin özel şirketlerine saldırılar düzenlemeyi planladılar."

Açıklamada, ikinci operasyonda ise IKBY'deki bir valiye suikast planlayan 8 Irak vatandaşının tutuklandığı belirtildi.

Operasyonlar sırasında ayrıca 7 Irak vatandaşının da tutuklandığı, bu kişilerin IKBY istihbaratı ve askeri servisleri hakkında bilgi toplamak için kurulan bir ağın parçası olduğu ve PKK ile de bilgi paylaşımı yaptığı belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kamu bankalarından KOBİ'lere 100 bin lira destek!
Ermenistan 3.kez ateşkesi ihlal etti Aliyev çıldırdı: Türk F-16'ları semada görecekseniz
İlk 2 gün seferler ücretsiz! Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu 28 Ekim’de açılıyor
İstanbul barajlarında alarm! Kaç günlük su kaldı?
Ali Yerlikaya açıkladı! İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmaları değerlendirilecek
TMSF altın sondaj çalışmaları kapsamında müjde vermeye hazırlanıyor
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Adalet Sarayı'nda korku dolu anlar! Bir adam falçata ile kendini kesti
İstanbul'da genç kız metro raylarına düştü! Üzerinden 2 vagon geçti
'Çocuklarım yatağa aç giriyor' diyen annenin sesini Başkan Hüseyin Beyoğlu duydu
Saddam Hüseyin'in sağ kolu İzzet el Duri'nin öldüğü açıklandı
Bakırköy'de halı sahanın deposunda yangın! Ekipler olay yerinde
29 Ekim tatil mi okullar kaç gün tatil MEB yeni haberi?
Yorumlar 1 yorum