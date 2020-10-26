Rus siyasi uzman: Putin, ‘Türkiye düşmanımız!’ diyenlerin ağzına tokadı yapıştırdı

Putin'in geçen hafta Erdoğan ile ilgili sarfettiği olumlu sözler, Rusya’da konuşulmaya devam ediyor.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta Valday Kulübü'nün toplantısında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilgili sarfettiği olumlu sözler, Rusya’da konuşulmaya devam ediyor.

‘Türkiye düşmanımız!’ diyenlerin ağzına tokadı yapıştırdı'

Rus parlamentosu alt kanadı Duma eski milletvekili ve siyasi uzman Sergey Markov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ve Azerbaycan ile ilgili açıklamalarını yüksek ölçekte değerlendirerek, "Putin, ‘Türkiye düşmanımız!’ diyenlerin ağzına tokadı yapıştırdı" dedi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sergey Markov, Türk-Rus ilişkilerinin önemine dikkat çekti. Markov, "Karabağ savaşıyla ilgili Rusya medyasında geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye karşı bir kampanya başlatılmıştı. Sözde, ‘Türkiye'nin Rusya düşmanı olduğu’ iddia ediliyordu. Putin, bunu diyenlerin ağzına tokadı yapıştırdı. Türkiye ile Rusya arasında, Kafkasya'daki durum da dahil olmak üzere bazı konularda anlaşmazlıklar olsa da birçok önemli projede Türkiye'nin düşman değil, Rusya'nın dostu olduğunu kaydetti" dedi.

Ünlü Rus uzman Markov, sözlerine şöyle devam etti: "Putin, Avrupalı liderlerin aksine sözünü tutan, sözünün eri olan Erdoğan'la çalışmaktan çok rahat ve hoşnut olduğunu açıkça söyledi. Diğer taraftan aslında Putin, Rus devlet medyasına Türk karşıtı histerinin durdurulması için bir tavsiyede de bulundu."

''Rusya'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin de Rusya'ya ihtiyacı var''

Türkrus’un haberine göre, Yüksek Ekonomi Okulu'na bağlı Avrupa ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı Dmitri Suslov ise, Putin'in Türkiye'ye dair sözlerini yorumlarken "Rusya'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin de Rusya'ya ihtiyacı var" değerlendirmesini yaptı.

Moskovskiy Komsomolets gazetesine konuşan Suslov, Putin'in Türkiye'yi hasım olarak görmediğini net bir şekilde ifade ettiği düşüncesinde. Buna göre, Türkiye zor ve karmaşık bir ortak. Rusya ve Türkiye bazı meselelerde karşı karşıya gelirken, bazı meselelerde de buluşuyor. Ama genel olarak Rusya'nın Türkiye'ye, Türkiye'nin de Rusya'ya ihtiyacı var.

Suslov, Putin'in Türkiye'nin uluslararası arenada bağımsız bir pozisyon benimsediği yönündeki sözünü hatırlatarak, devlet başkanının bu durumu çok takdir ettiği yorumunda bulunuyor. Buna göre, Rusya açısından Türkiye'nin bağımsız çizgide olması, atak politika izlemesinin yarattığı problemleri dengeleyen bir unsur.

Valday Kulübü Program Direktörü Timofey Bordaçyov'a göre ise Putin'in konuşmasında verdiği temel mesaj şu:

"Rusya endişelenmiyor, Rusya sinirlenmiyor, Rusya hiç olmadığı kadar kendinden emin. Ve sabırla ortaklarının sakinleşmesini bekliyor."

Bordaçyov, Putin'in kimseye bir eleştiri yöneltmediğine ve hiçbir konuda şikayetçi olmadığına da dikkat çekiyor.

Putin geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan için, "Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor. Onunla çok kısa sürede TürkAkım projesini gerçekleştirdik. Fakat Avrupa ile bunu hızlı şekilde yapamıyoruz. Erdoğan'ın pozisyonu sert gözükse de onun esnek olduğunu biliyorum. Onunla ortak dilde konuşulabilir. Bu yüzden bu durumun da iyileşeceğini umuyorum." ifadelerini kullanmıştı.