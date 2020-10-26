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Paul Pogba'dan Fransa Milli Takımı'nı bıraktı iddiasına açıklama

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Paul Pogba, Emmanuel Macron'un terörizmi İslam ile bağdaştıran sözleri sonrasında Fransa Milli Takım kariyerini sonlandırma kararı aldı iddiasına açıklık getirdi.

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İslam düşmanı Emmanuel Macron'un "İslam dünyanın her yerinde kriz yaşayan bir din. Fransa'da İslam'ı dış etkenlerden korumalıyız." şeklindeki sözlerinin ardından tüm dünyada yaşayan Müslümanlar adeta ayaklandı.

Macron'un skandal ifadelerinden geri adım atmamasının ardından Fransa Milli Futbol Takımı oyuncularından Paul Pogba radikal bir karara imza attığı iddia edilmişti.

Milli Takım kariyerini sonlandırdı
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Pogba, Macron'un İslam üzerine yapmış olduğu açıklamalar sonrasında milli takım kariyerinin sonlandırdı. Konuyla ilgili resmi bir bildirim yapılmazken Pogba'nın bir sonraki milli arada Fransa forması giymeyeceği aktarıldı.

Müslümanlar için böyle bir karar aldı
Orta doğu basınında yer alan haberlerde ise Fransa'da yaşanan terör olaylarıyla ilgili olarak İslam'ı suçlama gafletinde bulunan Macron'un bu tutumu sonrasında Pogba'nın da ülkesindeki Müslümanlar adına böyle bir karar aldığı ifade edildi.

"Yalan haber"
Paul Pogba, bugün kendisi hakkında İngiliz basınında çıkan "Müslümanlara yapılan hakaretler yüzünden Fransa Milli Takımı'nı bıraktı" haberlerini yalanladı. Tecrübeli oyuncu The Sun'da yer alan haberin üstüne "Yalan haber" yazarak iddiaları böylece yalanlamış oldu.

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