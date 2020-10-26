Sevilay Yılman iddiaları yalanladı

Medya Radar haber sitesinin Habertürk yazarı Sevilay Yılman hakkında ortaya attığı "yazılarına son verildi" iddiası Yılman tarafından yalanlandı.

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AYM Üyesi Engin Yıldırım'ın "ışıklar yanıyor" açıklamasının ardından sosyal medyada lince maruz kalan gazetecilerden Sevilay Yılman birkaç gün izin kullanınca Medya Radar haber sitesi tarafından asılsız iddialar ortaya atıldı.

Medya Radar'da yer alan haberde Sevilay Yılman'ın linç edlmesine neden olan tweetler Turgay Ciner'i rahatsız ettiği belirtiliyor. Bu durumu baz alan Medya Radar, Yılman'ın yazılarına son verildiğini iddia etti.

Asparağas çıktı

Gazeteciler.com'a konuşan Sevilay Yılman ise iddaiların doğru olmadığını söyledi. Yılman, "Sadece birkaç gün izne çıktım. Yazılarıma tekrar başlıyorum" ifadelerini kullandı. Medya Radar'ın haberine de tepki gösteren Yılman, "Haber yaparken beni ya da kurumu aramaları, sormaları gerekirdi ama bunu yapmadılar. Bu nasıl bir habercilik anlayışıdır" dedi.