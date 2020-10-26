Dolar 8 lirayı aştı euro 9.5'u geçti! Dolar daha da yükselir mi neler oluyor

Bugüne 7,98'den başlayan dolar kısa sürede 8 lira eşiğini aşarak saat 17.00'da 8.09'i gördü.

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Türkiye piyasaları için bu haftanın en önemli gündemi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan yılın son “Enflasyon Raporu” olacak. Dolar/TL haftaya 7,98 seviyesinin üstünde rekor seviyesinden başladı. Saat 9:25'te ise tarihi rekorunu kırarak 8 TL'nin üzerine çıktı.

Saat 17.00 dolur kuru

Gün boyu zirvelerde dolaşan dolar iniş eğilimi göstermiyor. Kur saat 17.00'da 8.09'a vurdu.

Saat 11.40 itibariyle dolar: Yükseliş seyrini sürdüren dolar kuru 8.06'ya dayandı. Euro ise 9.53'ten işlem görüyor. Altın fiyatları ise 1.897'ye kadar geriledi.



Saat 9:30 itibariyle piyasada durum: Dolar tarihi rekorunu kırdı ve 8 liranın üzerine çıktı. Euro ise 9.46 ile yeni rekor kırdı. Altın ve Borsa İstanbul'da ise düşüş sürüyor.

Saat 9:10 itibariyle piyasada durum: Dolar ve Euro yükselişini sürdürüyor. Şu saat itibariyle dolar 7.98'in üzerinde seyrederken, Euro 9.45'in üzerine çıktı. Altın ve Borsa İstanbul'da ise düşüş sürüyor.

Saat 08:30 itibariyle piyasa: Dolar güne rekorla başladı. Günü 7.98'i ayarak açan dolar, şu sıralarda 7.97 seviyelerinde işlem görüyor. Euro 9.44 seviyesinde işlem görürken, Borsa İstanbul ve altın fiyatları düşüyor.

Serbest piyasada son durum: İstanbul serbest piyasada dolar 7,9520 liradan, euro 9,3880 liradan güne başladı. Serbest piyasada 7,9500 liradan alınan dolar, 7,9520 liradan satılıyor. 9,3860 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,3880 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,9240 lira, euronun satış fiyatı ise 9,3750 lira olmuştu.

Gözler Merkez'in Enflasyon Raporu'nda

Gözler Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan yılın son “Enflasyon Raporu”nda. TCMB Başkanı Murat Uysal’ın sunumuyla açıklanacak olan raporda yıl sonu enflasyonu için son tahminler yer alacak. Temmuz ayında yayımlanan önceki raporda enflasyonun 2020 yılı sonunda yüzde 8,9, 2021 yılı sonunda ise yüzde 6,2 olarak gerçekleşeceği öngörülmüştü. İstanbul’da gerçekleştirilecek “Enflasyon Raporu” sunumu 28 Ekim Çarşamba günü saat 10.30’da başlayacak. Aynı gün, 22 Ekim tarihli Para Politikası Kurulu(PPK) toplantı özetini yayınlayacak.

Bu hafta vergiler açıklanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Citigroup tarafından organize edilen yatırımcı toplantısında yapacağı değerlendirme yakından takip edilecek. Citigroup’un toplantısı 27 Ekim’de düzenleniyor. Haftanın ilk günü TCMB tarafından açıklanacak kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi izlenecek. Kapasite kullanımı en son yüzde 74,6 seviyesine kadar gelmişti. Reel kesim güven endeksi ise 105,3 puan seviyesinde bulunuyor.