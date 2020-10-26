BIST 1.144
DOLAR 8,08
EURO 9,55
ALTIN 494,30
HABER /  YEREL

Pazardan dönerken, midibüsün altında kaldı

EDİRNE’de, pazar alışverişinden dönen Hacer B. (65), şehir içi ulaşımın sağlandığı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi (ETUS) midibüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Abone ol

Kaza, Talatpaşa Mahallesi Saraçlar Caddesi'nde meydana geldi. 25 Kasım Stadı arkasındaki durakta Hamit D., yönetimindeki midibüsten yolcuları indirdi. Bu sırada aynı bölgede bulunan pazar yerinden çıkan Hacer B., midibüsün önünden geçmek istedi.

Midibüsün altından çıkarıldı
Hamit D., midibüsü çalıştırınca Hacer B.'ye çarptı. Aracın altında kalan Hacer B.’nin çığlıkları üzerine Hamit D. midibüsü durdurdu. Çevredekiler yardıma koşarken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hacer B., kriko kullanılarak midibüsün altından çıkarıldı.

Hastaneye kaldırıldı
İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Hacer B., sağlık görevlilerince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Midibüs sürücüsü Hamit D. ise gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Kütahya'da fiyatı altın gibi yükseliyor! Gramla satın alıyorlar
Dolar 8 TL'yi aştı Ahmet Davutoğlu'nun tweeti olay oldu
'Kanadalı şirket, Bayraktar TB2'lerdeki motorların sevkiyatını durdurdu' iddiası
Erdoğan'dan boykot çağrısı: Fransız markaları asla satın almayın
Paul Pogba'dan Fransa Milli Takımı'nı bıraktı iddiasına açıklama
Kamu bankalarından KOBİ'lere 100 bin lira destek!
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısına ilk destek TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anavatan Partisi Başkanı Çelebi'ye tebrik
Manchester City'de Julian Nagelsmann sesleri
Erzurum Valisi koronavirüs vakalarıyla ilgili müjdeli haberi verdi
Galatasaray'da kritik toplantı! Fatih Terim ile yönetim bir araya geldi
Sorgu Sual programı sunucuları kimdir Şevval Şahin'i şıkıştırdılar
Yorumlar