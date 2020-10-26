Galatasaray'da kritik toplantı: Fatih Terim ile yönetim bir araya geldi

Galatasaray'da kritik toplantı Türk Telekom Arena'da gerçekleşiyor. Fatih Terim, Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın öncülük ettiği toplantıda son dönemdeki açıklamalar masaya yatırıldı.

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Galatasaray'da Mustafa Cengiz ve yönetimi, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Cengiz, teknik direktör Fatih Terim'in de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası yönetimi hedef alan demeçleri sonrası toplantı kararı aldı.

Türk Telekom Arena'da gerçekleştirilen toplantıya Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Kaan Kançal ve Yusuf Günay ile teknik direktör Fatih Terim katıldı.

Fatih Terim, toplantının başlamasından iki saat sonra stattan ayrıldı.

Fatih Terim, BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Sanılmasın ki, içeride veya dışarıdakilerin arkamdan planlarını bilmiyor değilim" demiş arkasından 'artık kimsenin ne yanında ne de arkasındayım' şeklinde ifadede bulunmuştu.