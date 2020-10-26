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Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu Diyanet açıklaması

28 Ekim çarşamba günü Rebiüevvel ayının 12. gecesi yani Hz. Muhammed'in doğduğu gün olan Mevlid Kandili. Birçok müslüman Mevlid Kandili'ni hakkıyla geçirmek için Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu, kaç gün oruç tutulur araştırması başladı.

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Mevlid Kandili'ne sayılı günler kala birçok vatandaş 28 Ekim kandil mi, ne kandili var araştırması yapmaya başladı.  İslam alemi için önemli olan Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu, kaç gün gün oruç tutulur araştırmaları ise başladı. Rebiüevvel ayı içinde olan ve 12. geceye denk gelen Mevlid Kandili bu sene 28 Ekim Çarşamba  günü idrak edilecek. Hz. Muhammed'in doğum günü olan bu anlamlı ve özel gecede nasıl ibadet edilmeli, nasıl dua etmeli işte merak edilenler...

Mevlid kandilinde oruç tutulur mu sorusu merak ediliyor. Sizler için derlediğimiz haberimizde hem bu sorunun yanıtını hem de Mevlid kandili ile ilgili bilgileri görebilirsiniz. Mevlid Kandili'nde oruç tutma ibadetinin Kandil öncesi ve sonrasındaki iki gün oruç tutulması yönünde tavsiyeler bulunmaktadır. Dileyenler kandilde oruç tutabilirler. İşte Mevlid kandili ve oruç hakkında bilgiler.

Mevlid kandilinde Peygamberimizin (s.a.v) dünyayı şereflendirdiği geceyi karşılamak için ve ibadet niyetiyle nafile oruç tutulabilir.Bu gün nafile oruç tutulabileceği gibi kaza orucu, adak orucu ve sünnet olan nafile orucuda tutulabilir.

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