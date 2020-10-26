BIST 1.155
DOLAR 8,09
EURO 9,56
ALTIN 495,18
HABER /  DÜNYA

20 yaşında intihar etmişti! İngiliz modelin ailesinden 'cinsel istismar' iddiası

İNGİLTERE'de geçtiğimiz yıl bir otel odasında intihar ederek hayatını kaybeden ünlü model Caitlin O-Reilly’nin ailesi, kızlarının 13 yaşında cinsel istismara uğradığını söyledi.

Abone ol

İngiliz şarkıcı Robbie Williams’ın yakın arkadaşı olan ünlü model Caitlin O-Reilly, geçtiğimiz Ağustos ayında ruh halinin bozulması nedeniyle arkadaşlarıyla gittiği tatilde otel odasında intihar ederek hayatını kaybetmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

20 yaşında intihar eden Caitlin’in annesi Kay Speedman, kızlarının 13 yaşındayken yetişkin bir adam tarafından cinsel istismara uğradığını öğrenmelerinin ardından hayatlarının alt üst olduğunu söyledi. Speedman, kızları Caitlin’in her zaman, kendisinin ‘değersiz’ olduğunu düşündüğünü ve kendisine zarar verdiğini aktardı. Speedman ayrıca kızları Caitlin’in, ruh salığı kötü olmasına rağmen her zaman sosyal medyada diğerlerine yardım ederek saatlerce vakit geçirdiğini söyledi.

Caitlin O-Reilly, geçtiğimiz Ağustos ayında ruh halinin bozulması nedeniyle arkadaşlarıyla gittiği tatilde otel odasında intihar ederek hayatını kaybetmişti. Caitlin’in ölümünü şarkıcı Williams sosyal medya hesabı üzerinden “Caitlin Nicole O-Reilly önünde dolu bir hayatı olan 20 yaşında güzel bir kızdı, ancak trajik olarak intihar etti” sözleriyle duyurmuş, ünlü modelin intihar etmesi, İngiliz medyasının gündeminden uzun süre düşmemişti.

 

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar 8 TL'yi aştı Ahmet Davutoğlu'nun tweeti olay oldu
'Kanadalı şirket, Bayraktar TB2'lerdeki motorların sevkiyatını durdurdu' iddiası
Erdoğan'dan boykot çağrısı: Fransız markaları asla satın almayın
Paul Pogba'dan Fransa Milli Takımı'nı bıraktı iddiasına açıklama
Kamu bankalarından KOBİ'lere 100 bin lira destek!
İstanbul'da genç kız metro raylarına düştü! Üzerinden 2 vagon geçti
ÖNCEKİ HABERLER
İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu: Partide Ümit Bey'le ilgili bir gündem yok
Kocaeli'de 2 yaşındaki Zeynep'in acı veren ölümü
Enis Berberoğlu için AYM'ye ikinci başvuru
Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu Diyanet açıklaması
Macron'a ummadık yerden tepki! Almanya'dan Macron'a Erdoğan ayarı
Yıldız Holding’in stratejik dönüşümüne Melih Yalçın liderlik edecek
Yorumlar