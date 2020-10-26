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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısına ilk destek TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda boykot çağrısı yaptı ve "Nasıl ki Fransa'da 'Türk markalı mal satın almayın' diyorsa, sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin bunlardan satın almayın." dedi. Erdoğan'a ilk destek TESK'ten geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fransız mallarına yönelik olarak başlatılan boykota ilk destek TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’den geldi.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Halkımız boykot kampanyasına duyarlılık göstererek katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir. Boykota özen gösterilmesi ülkemizin menfaatleri bakımından çok önemli” dedi.

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