BIST 1.144
DOLAR 8,08
EURO 9,56
ALTIN 494,50
HABER /  EKONOMİ

Fransız malları neler? Fransa ürünleri ve markaları boykot ediliyor işte liste

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı. Peki Türkiye'de satılan hangi ürünler Fransa menşeili... İşte Fransız malları:

Abone ol

Türk piyasasında hemen her alanda faaliyet gösteren Fransız şirketleri Macron yüzünden yanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı konuşmada 'Fransız mallarını almayın' dedi. Türkiye piyasasında benzinden mutfak eşyasına, sudan yoğurda kadar bir çok büyük Fransız markası boy gösteriyor. Akaryakıt sektöründe Total ve Elf, otomobilde Peugeot ve Citroen başı çekiyor. Renault model araçlar Fransız markası olsa da Türk üretimi. Aynı şekilde Carrefour Fransız markası olmasına rağmen Sabancı Grubu tarafından işletiliyor. Fransa'nın giyim sektöründe de büyük markaları yer alıyor. 

Peki piyasada satılan hangi ürünler Fransa menşeili... İşte boykota hedef olacak Türkiye'deki Fransız markaları;

Benzin: Total, Elf
Süpermarket: Gima, Dia Endi
Yoğurt: Danone, Yoplait
Şişe Suyu: Perrier, Danone, Evian
Mutfak ve diğer ev eşyalar: Tefal, Rowenta
Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic
Oto Yedek Parça: Valeo
Otomobil: Peugeot, Citroen
Giyim: Lacoste , Givenchy, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter
Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton
Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome
Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase
Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau
Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Biotherm, Christian Dior, Clarins, Vichy
Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest
Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avon, Avene
İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem
Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi
Tıraş Bıçağı : BIC
Çakmak:BIC, Cartier
Kırtasiye: BIC, Sheaffer
Spor Ekipmanı: Le coq sportif
Motosiklet, Bisiklet: Peugeot
Dergi: Marie Claire, Elle
Telekom: Alcatel
Finans: Societe General Bankasi, TEB (Türk Ekonomi Bankası)
İlaç firmaları : Sanofi (Aventis&Synthelabo&Pasteur ortaklığı): Servier, Fournier, Guerbet, Pierre

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması!
Paşinyan yeni bir yalanla Türkiye'yi hedef aldı!
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (26 Ekim Pazartesi)
Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen ölümler 59'a çıktı
Sakarya'da bir kişi altına girdiği tankere kamyonun çarpmasıyla öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk tarafı Kıbrıs'ta adil bir çözümden yanadır
ÖNCEKİ HABERLER
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı açıklandı
Trump mı Biden mı? ABD seçimlerinde son anket açıklandı
Galatasaray'dan Fatih Terim tweeti
Bolu'da yaşandı! Karantina sürelerinin dolmasına 3 saat kala polise yakalandılar
İsrail gazetesi: BAE’ye F-35 satışına yeşil ışık yakan İsrail, ABD’den F-22 talep etti
Melis Özcan Sorgu Sual sunucusu kimdir kaç yaşında?
Yorumlar 7 yorum