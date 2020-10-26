Öldürülen PKK'lı teröristin bir sivilin şehit olduğu eylemde parmak izi çıktı

Ağrı Dağı'nda geçen ay etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde "Tendürek sorumlusu" Halis Erdoğan'ın, İl Özel İdaresi personeli Nurettin Karadeniz'in 2 yıl önce aynı dağda çalışırken şehit edildiği eyleme karıştığı anlaşıldı.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21 Eylül 2020 tarihinde, Ağrı Dağı kırsalındaki Korhan yaylasının Kadı Tepe mevkisinde düzenlenen "Yıldırım-3 Ağrı Dağı/Iğdır Operasyonu"nda etkisiz hale getirilen "Roni" kod adlı terörist Halis Erdoğan'ın karıştığı eylemleri belirlemek için titiz bir çalışma yaptı.

Bu çalışma sonucu gri kategoride aranan terörist Halis Erdoğan'ın parmak izi, yöredeki terör eylemlerinde kullanılan el yapımı patlayıcılardaki parmak izleri ile karşılaştırıldı.

Teröristin parmak izi, 28 Temmuz 2018 tarihinde Ağrı Dağı'nda iş makinesiyle çalışan Iğdır İl Özel İdaresi personeli Nurettin Karadeniz'in PKK'lı teröristlerce şehit edildiği eylemde, tuzaklanmış el yapımı patlayıcıdaki parmak izleriyle eşleşti.

Ayrıca teröristin Halis Erdoğan'ın 2015-2020 yılları arasında Iğdır, Ağrı ve Kars illeri kırsalında meydana gelen terör olaylarında aktif rol aldığının tespit edildiği de belirtildi.