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CHP'den Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısına destek karşılık verilmesi normal

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Fransız mallarını satın almayın" çağrısına destek geldi. Öztrak, Türkiye'nin karşılık vermesinin normal olduğunu söyledi.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Toplantı sonrasında, Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak'ın gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot çağrısı vardı.

Erdoğan'ın çağrısına destek 

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yaptığı konuşmada, "Fransa'da Türk markalı mal satın alınmasın deniyorsa, buradan milletime sesleniyorum, sakın Fransız mallarını satın almayın." dedi.

Öztrak, Erdoğan'ın Fransız ürünlerine boykot çağrısına destek açıklaması yaptı.

"Din ve milliyetçilik aksı üzerinden ülkeleri getirdiği nokta bu. Fransa'nın yaptığı bu." diyen Öztrak, şu şekilde konuştu:

"Türkiye bu hakkını kullanacaktır'' 

"Fransa'nın Türk mallarını almama gibi bir tavrı varsa Türkiye de bu hakkını kullanacaktır. Uzun süre devam ettirilmesi mümkün olmuyor. Bu tür boykotların karşılıklı maliyetleri halka oldukça yüksek olabiliyor. Eğer karşı taraf bu boykotu uyguluyorsa Türkiye'nin de karşılık vermesi normal."

"Türkiye düşmanlığı popülist siyasetçilerin ekmeği oluyor''

Faik Öztrak, ayrıca açıklamasında, ''Avrupa'nın popülist siyasetçileri İslam'a ayar vermekten bahsediyor. Türkiye düşmanlığı, seçime giden ülkelerde popülist siyasetçilerin en önemli ekmeği oluyor." ifadelerini kullandı.

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