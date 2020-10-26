Samsun'da internetten evlenme vaadiyle kandırdı! Kadının hayatı alt üst oldu

Samsun'da bir kadın internette tanıştığı yabancı uyruklu erkek tarafından evlenme vaadiyle 100 bin lira dolandırıldı.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 yaşındaki H.P.S. adlı kadın internette tanıştığı yabancı uyruklu D.M. adlı erkeğin evlenme vaadiyle kendisinden 100 bin lira para alıp kendisini dolandırdığını ileri sürerek polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.