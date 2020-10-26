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Manchester City'de Julian Nagelsmann sesleri

Manchester City, Pep Guardiola'nın takımda kalmasını umuyor. Ancak İngiliz ekibi Katalan teknik adamın ayrılık kararı alması durumunda ise rotayı Julian Nagelsmann'a çevirecek.

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Manchester City'deki sözleşmesinin son yılına giren Pep Guardiola'nın kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

Daily Mail'da yer alan habere göre Manchester City, Pep Guardiola'nın takımda kalmasını istiyor. İngiliz ekibi Katalan teknik direktörle yeni sözleşme imzalama konusunda istekli. Ancak Pep Guardiola henüz kararını vermiş değil.

Manchester City, Pep Guardiola'nın ayrılık kararı alması durumunda yeni rotasını da belirledi. City, Leipzig'in 33 yaşındaki genç teknik direktörü Julian Nagelsmann'a gözünü dikti. Guardiola'nın ayrılması durumunda Manchester City'nin ilk tercihi Nagelsmann olacak.

Öte yandan şu anda herhangi bir kulüpte görev yapmayan Mauricio Pochettino da City'nin gündeminde bulunuyor.

2016 yazında Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola kulüpteki beşinci sezonunu geçiriyor. 49 yaşındaki teknik adam İngiliz ekibiyle şu ana kadar 2 Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 FA Cup, 3 Lig Kupası ve 2 Community Shield kazandı.

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