8 lirayı aşan dolar daha da yükselir mi? Uzmanlardan dolar için kriz iddiası

Dolar, Türk Lirası'na karşı 8 seviyesini aşarak haftanın ilk gününü rekorla tamamladı. Peki dolar neden yükseliyor daha da yükselir mi? Uzmanlardan dolar iddiası

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Dolar kuru 8 lirayı aştı ve 8.10 sınırına dayandı. Gün içinde Türk Lirası'nın dolara karşı yüzde 1,5'e yakın değer kaybetmesi, gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek değer kaybı yaşayan para birimi olmasına yol açtı.

TL'nin dolara karşı yaşadığı değer kaybında geçen hafta Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa beklentisinin aksine politika faizini yükseltmemesinin etkisi var.



Diğer yandan ABD ve Fransa ilişkilerinde son dönemde yaşanan gerilim ile Dağlık Karabağ'daki çatışmalar da kurun yükselişinde rol oynayan etmenler.

Uzmanlar 8 lira olan dolar için ne diyor?

Capital Economics'ten gelişmekte olan piyasalar ekonomisti William Jackson, 8 seviyesinin psikolojik bir önemi olsa da ekonomi açısından büyük bir fark yaratmadığını söylüyor. Jackson, "TL'nin kaç haftadır değer kaybettiğine bakarsanız bu sürecin uzun olduğunu görebilirsiniz.

Ancak aslında düşüşü o kadar da dramatik değil; ağustos ayının ortasından beri dolara karşı yüzde 10 değer kaybetti. 2018 krizinde çok daha fazla ve hızlı bir şekilde düşmüştü" dedi. TL, bu yılın başından beri dolara karşı yüzde 25 civarında değer kaybetti.

2018 dolar krizi yaşanır mı?

Merkezi Londra'da bulunan BlueBay portföy yönetimi şirketinin gelişmekte olan piyasalar masasından stratejist Timothy Ash ise TL'nin değer kaybetmesinde Merkez Bankası'nın yanlış politikalarının rol oynadığı iddiasında. 2018 yılında yaşanan kur krizinin tekrarlanabileceğini söyleyen Ash, "Tek soru, 2018'den daha iyi mi yoksa daha kötü mü olacak" yorumunda bulunuyor.

Ekonomist Arda Tunca 26 Ekim Pazartesi yaşanan kurdaki yükselişi ise ağırlıklı olarak hafta sonu ortaya çıkan politik risklere bağlıyor.

Bu risklerin başında Türkiye Fransa gerilimi ile birlikte Azerbaycan mevzusu da bulunuyor. Erdoğan konuyla ilgili hafta sonu yaptığı bir konuşmasında, "Bazı Amerikalılar çıkıyor, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i arıyor. Diyor ki, biz sizin yanınızda kim var biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Biz Türkiye'ye de yeri gelirse yaptırım uygularız. Sen kiminle dans ettiğinin farkında değilsin. Yaptırımın neyse geç kalma yap" demişti.