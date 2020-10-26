BIST 1.144
DOLAR 8,09
EURO 9,56
ALTIN 494,81
HABER /  GÜNCEL

İskenderun'daki teröristler onlar mı?

Hatay'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatay Valiliği, iki teröristin takibe alındığı ve çatışma çıktığını duyururken o teröristlere ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

Abone ol

HATAY'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hatay Valiliği, İskenderun'daki olayda iki teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Alınan bilgiye göre, Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

O teröristler bunlar mı?

Hatay Valiliği, Payas kontrol noktasında durumundan şüphelenilen 2 teröristin takip edildiği ve İskenderun'da etkisiz hale getirildiği açıklandı. 

Bu arada takip edilen araca ilişkin yeni görüntüler yayınlandı. İşte polisin takip ettiği iddia edilen o araç;

SON DAKİKA HABERLERİ
Denizlispor Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Hatay'da korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan açıklaması!
Paşinyan yeni bir yalanla Türkiye'yi hedef aldı!
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (26 Ekim Pazartesi)
Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen ölümler 59'a çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Hatay'daki patlamanın sebebi belli oldu! Hatay Valisi açıkladı
İstanbul'da otobüste mastürbasyon yapan şüpheli gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in sağlık durumu nasıl?
Fransız malları neler? Fransa ürünleri ve markaları boykot ediliyor işte liste
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçlarının programı açıklandı
Cumhuriyet Bayramıyla ilgili 4 kıtalık şiirler kısa 29 Ekim sözleri
Yorumlar