Hatay'daki patlamanın sebebi belli oldu! Hatay Valisi açıkladı

HATAY'da meydana gelen büyük patlama Türkiye'nin yüreğini ağzına getirdi. Patlamanın sebebi 2 terörist çıktı.

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Hatay Valisi Rahmi Doğan kentte meydana gelen patlamanın sebebine ilişkin açıklama yaptı. Rahmi Doğan'ın verdiği bilgiye göre bir güvenlik noktasında 2 terörist etkisiz hale getirilmek istenirken patlama oldu.

Vali Rahmi Doğan şunları söyledi:

-Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. Kamuoyu bilgilendirilecektir.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki patlaka saat 02.50 sırasında meydana geldi. Patlama sonrası bölgeye zırhlı polis araçları ve sağlık ekipleri sevk edildi.