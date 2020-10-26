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Sivasspor'u da geçen Çaykur Rizespor çıkışını sürdürdü

Ligde kötü bir başlangıç yapan ve ve ilk 4 haftayı 2 yenilgi, 2 beraberlik ile geçen Çaykur Rizespor, evindeki Ankaragücü galibiyetinin ardından deplasmanda da Sivasspor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Baiano ve 90. dakikada Remy attı. Çaykur Rizespor, bu sonucun ardından puanını 8 yaparak 5. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 7 puanda kalarak 14. sıraya geriledi.

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1. dakikada Gradel'in ceza yayı içinden ayak içiyle plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, topu iki hamlede kontrol etti.

3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Emir Dilaver'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Baiano, hızla mesafe kat ederek sağdan ceza alanına girdi. Baiano, sağ çaprazdan yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.

9. dakikada Robin Yalçın'ın pasında savunmadan seken topla buluşan Kayode'nin penaltı noktasının gerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

33. dakikada Barış Yardımcı'nın sağdan ceza alanına ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

Çaykur Rizespor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

58. dakikada Fajr'ın ceza yayı yakınından sert şutunda, top üstten auta çıktı.

72. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

75. dakikada Fajr'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.

90+1. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Jovancic'in savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Remy, ceza sahasında şık bir çalımla Caner Osmanpaşa ve kaleci Samassa'dan sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sivasspor: 0 - 2 Çaykur Rizespor

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Hanoğlu

Sivasspor: Samassa, Barış Yardımcı (Dk. 88 Claudemir), Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Cofie (Dk. 46 Yasin Öztekin), Hakan Arslan, Fajr, Gradel (Dk. 76 Felix), Yatabare, Kayode  (Dk. 68 Kone)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Baiano (Dk. 82 İsmail Köybaşı), Donsah (Dk. 78 Jovancic), Boldrin (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Samudio (Dk. 68 Michalak), Remy

Goller: Dk. 3 Baiano, Dk. 90+1 Remy (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Moroziuk, Dk. 84 İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor), Dk. 42 Robin Yalçın, Dk. 90+5 Kone  (Demir Grup Sivasspor)

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