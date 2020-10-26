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Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantısı olduğundan şüphelenilen ölümler 59'a çıktı

Anadolu Ajansı

Güney Kore'de grip aşısıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümlerin sayısı 59'a çıktı. Yetkililer ise 'grip aşısıyla ölümler arasında doğrudan bağlantı olduğu iddiasını' yalanladı.

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Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KCDC), çoğu 70 ila 80 yaşlarında 59 kişinin grip aşısı olduktan sonra yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Öte yandan; yetkililer, 'grip aşısıyla ölümler arasında doğrudan bağlantı olduğu iddiasını' yalanladı.

KCDC, '46 kişinin ölümünün aşıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, diğer 13 ölümün araştırıldığını' açıkladı.

Güney Kore'de yaklaşık 19 milyon kişiye grip aşısı yapmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, aşı kampanyasına devam edileceğini duyururken; Kore Tabipleri Birliği, hükümetin grip aşısı programını ertelemeyi gözden geçirmesi gerektiğini belirtmişti.

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