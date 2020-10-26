Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a muhalefetten darbe: Kontrolünü kaybetti

Fransa'da eski cumhurbaşkanı adayı, aşırı sol hareket 'Boyun Eğmeyen Fransa'nın lideri ve milletvekili Jean-Luc Melenchon, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tartışmasında destek vermeyeceğini, Macron'un durumun kontrolünü tamamen kaybettiğini bildirdi.

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Fransa'da eski cumhurbaşkanı adayı, aşırı sol hareket 'Boyun Eğmeyen Fransa'nın lideri ve milletvekili Jean-Luc Melenchon, France Inter radyosuna verdiği mülakatta, daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u defalarca desteklediğini ancak artık yapabileceği en iyi şeyin sessiz kalmak olacağını dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın Suriye ve Libya’da karşı karşıya geldiği Türkiye ile niye NATO’da müttefik olduğunu sorgulamadığını ileri süren Melenchon, "Cumhurbaşkanı (Macron) kimsenin sebebini anlamadığı bir dizi twit attı. Macron, durumun kontrolünü tamamen kaybetti" ifadelerini kullandı.

"Fransa alay konusu oldu"

Aşırı solcu lider, "Cumhurbaşkanı, şimdi destek dilenmek yerine stratejisinin ne olacağını düşünse iyi olur. Fransa, alay konusu olmuş. Macron, twit atmak dışında ne yapmayı planlıyor?" ifadelerine yer verdi.

Macron tarafından 'İslamo-solcu' ya da 'sol İslamcılar' olarak tanımlandıklarını hatırlatan Melenchon, "Sanırım bizim desteğimizi istemiyor" dedi.