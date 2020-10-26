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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu! Hatay'daki iki terörist de etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'da meydana gelen patlama sonrası yaptığı paylaşımda iki teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada patlama meydana geldi. Güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu iki terörist de etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Aferin kahramanlarımıza, ikisi de elde. Hikayesini anlatacağız." ifadelerini kullandı.

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