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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki patlama nasıl gerçekleşti?

CNN Türk canlı yayınına bağlanan güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen patlamaya ilişkin tüm detayları anlattı. Teröristlerin

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanmış ve daha sonra iki terörist de etkisiz hale getirilmişti. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar canlı yayında yaşanan bu patlamayı değerlendirdi.

Ağar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Üst düzey bir saygıdeğer güvenlik yetkilimizden aldığımız bilgide önemli detaylar var. Menbiç'ten başlayan bir hikaye. Menbiç'ten paramotorlarla beraber ayın 28-29'unda Amanoslar bölgesine sızıyorlar. Niyet ve maksatları Amanoslar'daki kaybetmiş oldukları yoğunlaşmayı tekrar sağlamak. Burayı tekrar bir terör üssüne çevirmekle ilgili gayretleri var. 28-29'unda bu sızanlar Zinop Kod'lu Harun Kod, bunlar sızmayı gerçekleştiriyorlar. Bizimkiler istihbarat elde etmiş olduğu için karşı operasyon düzenliyorlar. Bugün öğleden sonra İHA ve SİHA'larla hem keşif hem de yumuşatma harekatı icra edilmiş bölgeye. Bu hareketlenmeden sonra açıkçası bunların deşifre oldukları ve kendilerini gösterdikleri gözüküyor.

Deşifre olmanın verdiği panikle bir şekilde eylem gerçekleştirmek istiyorlar. İskenderun'a doğru sızma gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Konuşmuş olduğum güvenlik yetkilisi şu an için canlı bir bomba eylemi olduğunu teyit etmedi ama bahsedilen teröristlerin hepsinin üstünde de el bombası var dedi. Bahse konu 4 teröristin de hepsinin üzerinde de; gerek yakalanan eski HDP'li milletvekilinin oğlu olmak üzere gerekse bu Zirot Kod-Harun Kod hepsinin üzerinde el bombası olduğunu ifade etti. Bir el bombası patlatma olayıyla karşı karşıya kalacağımızı söyledi. Diğer teröristin de yakalanacağını söylemişti. Sayın Soylu da diğer teröristin yakalandığını söyledi.

El bombası paralandığı zaman yaklaşık 400 parçaya ayrılan bombalar var. Bu anlamda birkaç tane el bombası kullanıldığında, kapalı alanlarda etkisi çok yüksek olur.

El bombasını terörist mi patlattı?
Detayları bakanımız anlatacak ama bir terörist bir şekilde vurulmuşsa, bir şekilde zarar vermek istiyorsa üzerindeki el bombalarını patlattığını, tuzakladığı yani pimini çekerek kendi altına sıkıştırdığına dair çok fotoğrafla karşı karşıya kaldık. Bunlardan bir tanesiyle karşı karşıya kaldığımızı değerlendiriyorum. Atmaya da çalışmış olabilir, atamadan elinde patlatmış olabilir, yakın civarda pimini çektiği için de patlamış olabilir. Çünkü bu tür şeylerde heyecan anında pimi çekmek zordur. El bombasını çekip bir şekilde hazır tutuyorsa bir kurşun vuruşuyla başka bir olası etkiyle el bombası patlayabilir. El bombası, ya bizim vuruşumuzla ya da kendi iradesiyle bizzat patlatılmış geliyor bana."

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