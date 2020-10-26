Hatay'da patlama meydana geldi

Hatay Valiliğinden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir."