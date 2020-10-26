Hatay'da patlama meydana geldi
HATAY'ın İskenderun ilçe merkezinde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
HATAY'ın İskenderun ilçesi Fener Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.
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Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Cadde; araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
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Hatay Valiliğinden patlamayla ilgili yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir."
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