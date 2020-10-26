Hatay'da korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Bu çatışma sonrası meydana gelen patlamada bir polis yaralandı.

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1 polis yaralandı.

Emniyet Müdür Yardımcısı yaralandı

Olay, İskenderun ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesinde polis ekipleri alınan istihbari bilgiler üzerine bir otomobili takibe aldı. Otomobilde bulunan 2 terörist le polis ekipleri arasında sıcak çatışma yaşandı. Çatışma sırasında araçta patlama meydana gelirken, İskenderun İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı hafif yaralandı.

Hatay valisi'nden açıklama

Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, ''Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir. Kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

ABD'den terör saldırısı uyarısı

ABD Ankara Büyükelçiliği Türkiye'de terör saldırısı ihtimali nedeniyle tüm vize işlemlerini askıya almıştı. Vatandaşlarını uyaran Büyükelçilik, "AVM'lerden ve kalabalık yerlerden uzak durun" demişti.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan canlı bomba iddiası!

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "İskenderun’da takip altındaki canlı bombanın sıkışınca kendini patlattığı ifade ediliyor. Can kaybımız ya da yaralımız gözükmüyor. Canlı bombanın YPG/PKK’lı olma olasılığının yüksek olduğu ifade ediliyor." ifadelerini kullandı.