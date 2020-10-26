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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (26 Ekim Pazartesi)

TÜRKİYE'de son 24 saatte 2 bin 198 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 363 bin 999, can kaybı 9 bin 874 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 2198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 26 Ekim 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; son 24 saatte 132 bin 913 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 2 bin 198 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1618 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 316 bin 8'e çıktı.

Toplam test sayısı 13 milyon 350 bin 801, hasta sayısı 363 bin 999, vefat sayısı 9 bin 874, ağır hasta sayısı 1780 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5.0, yatak doluluk oranı yüzde 50.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33.4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.7 oldu.

"Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 2198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım" ifadesini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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