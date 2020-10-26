Trump mı Biden mı? ABD seçimlerinde son anket açıklandı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine 8 gün kala ulusal çaptaki anketlerde eski Başkan Yardımcısı, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın rakibi mevcut Başkan, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 7,9 puan önünde görünüyor.

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ABD'de başkanlık seçimlerine son 8 gün kaldı ve ülkede seçmenler gerek posta yoluyla gerek oy kullanma merkezlerine giderek oylarını kullanmaya başladı.

Siyasi analiz sitesi 'Real Clear Politics'in derlediği güncel anketlere göre; yapılan birçok ulusal anketin ortalaması alındığında eski Başkan Yardımcısı, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın rakibi mevcut Başkan, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 7,9 puan önünde olduğu görülüyor.

Seçimin kaderini 'salıncak eyaletler' belirleyecek

Öte yandan; ülkedeki seçimlerin kaderini her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve 'salıncak eyalet (swing state)' olarak nitelendirilen eyaletler belirleyecek.

En kritik eyaletlerin başında gelen Florida'da Biden, Trump'ın 1,5 puan önündeyken; Pennsylvania'da da Biden'ın 5,3 puan üstünlüğü bulunuyor.

Biden; Michigan'da 8,1, Wisconsin'de 5,4, Kuzey Carolina'da 1,2 ve Arizona'da 2,4 puan önde görünüyor.