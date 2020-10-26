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Trump mı Biden mı? ABD seçimlerinde son anket açıklandı

Anadolu Ajansı

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine 8 gün kala ulusal çaptaki anketlerde eski Başkan Yardımcısı, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın rakibi mevcut Başkan, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 7,9 puan önünde görünüyor. 

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ABD'de başkanlık seçimlerine son 8 gün kaldı ve ülkede seçmenler gerek posta yoluyla gerek oy kullanma merkezlerine giderek oylarını kullanmaya başladı.

Siyasi analiz sitesi 'Real Clear Politics'in derlediği güncel anketlere göre; yapılan birçok ulusal anketin ortalaması alındığında eski Başkan Yardımcısı, Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın rakibi mevcut Başkan, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın 7,9 puan önünde olduğu görülüyor. 

Seçimin kaderini 'salıncak eyaletler' belirleyecek

Öte yandan; ülkedeki seçimlerin kaderini her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve 'salıncak eyalet (swing state)' olarak nitelendirilen eyaletler belirleyecek.

En kritik eyaletlerin başında gelen Florida'da Biden, Trump'ın 1,5 puan önündeyken; Pennsylvania'da da Biden'ın 5,3 puan üstünlüğü bulunuyor. 

Biden; Michigan'da 8,1, Wisconsin'de 5,4, Kuzey Carolina'da 1,2 ve Arizona'da 2,4 puan önde görünüyor.

Şu ana kadar 60 milyondan fazla oy kullanıldı

ABD'de erken oylama bilgilerini derleyen internet sitesi 'ABD Seçimler Projesi'ne göre; posta ve sandık başında oy kullanma yoluyla şu ana kadar 60 milyon 507 binden fazla kişi oy kullandı.

Posta yoluyla kullanılan oyların sayısı 40 milyonu geçerken; yaklaşık 20 milyon kişi de seçim merkezlerinde oylarını bire bir kullanma yolunu tercih etti.

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