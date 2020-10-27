Hatay'da patlamanın görüntüsü ortaya çıktı! Korku dolu anlar

Dün akşam Payas ilçesinde kontrol noktasına taciz ateşi açan ve çıkan çatışmanın ardından bir vatandaşın aracını gasp eden PKK/KCK'lı 2 terörist, İskenderun istikametine kaçtı. Teröristlerden biri İskenderun'da çıkan çatışma sırasında üzerindeki bombayı patlattı. Çatışma ve patlama anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.