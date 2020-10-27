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Bursa'da trafikte yürekler ağza geldi! Sürücülerin tepkisine aldırış etmedi

BURSA’da bir otomobilin ön camından çıkıp, bacağını dışarıya sarkıtan bir kişi ‘pes’ dedirtti. Hem kendisini hem başka araçları tehlikeye atan kişi yürekleri ağza getirdi.

İhlas Haber Ajansı

Bursa- Karacabey yolunda, 78 BM 023 plakalı otomobilin ön yolcu koltuğundaki camından aşağı sarkılan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sağ elini ve sağ ayağını dışarıya sarkıtarak yolculuk yaptı. Kendisini ve çevredeki tehlikeye atan kişi yaptığı farklı hareketlerle yürekleri ağza getirdi. Diğer sürücülerin tepkilerine aldırmadan davranışlarına devam eden kişi bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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