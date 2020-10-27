Bahçeli kürsüde söyleyeceğini unuttu ilginç anlar kamerada

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Kendisinin başlattığı askıda ekmek kampanyasını eleştirenlere yüklenen Bahçeli, "aç ve açıkta yaşayan kim varsa bizim meselemizdir. Ekmeğe de vatana da sahip çıkacağız" dedi.

Bahçeli, Fransa Kralı XVI. Louis'nin eşi Marie Antoinette'in söylediği iddia edilen "Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!" sözü üzerinden askıda ekmek kampanyasını eleştirenlere tepki göstermek istedi.

Ancak o tarihi cümleyi unutunca ilginç anlar yaşandı. Uzun bir süre sessiz kalan Bahçeli, milletvekillerinden aldığı yardım aldı. "Şey yemeye hazırlanıyor" diyen Bahçeli'ye pasta hatırlatması yapılınca, durumu esprili bir açıklamayla kurtardı.

"Pasta yemeye alışık olmadığımız için dilimiz dönmüyor"

Bahçeli, "Dilimiz pasta yemeye alışık olmadığımız için dilimiz dönmüyor. Ama sokağa çıkalım diyen olsa hemen Kırgızistan Belarus akıllarına gelir. Damarlarına zehirli kan yürür. Yok öyle yağma ekmeğe de vatana da sahip çıkacağız" dedi.