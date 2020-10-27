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Yasak Elma'dan ayrılacak olan Talat Bulut'tan duygulandıran paylaşım

Yasak Elma dizisinden ayrılacağı yönündeki haberlerle gündeme gelen Talat Bulut kızına özlemini sosyal medya hesabından paylaştı.

Yasak Elma dizindeki rolüyle dikkat çeken Talat Bulut son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Komik videolarıyla bilinen Bulut bu sefer güldürmedi.

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut, kızı ile bu videosunu Instagram hesabından paylaştı. Bulut paylaşımına "Bir sabah uçağa bindin, gittin ve kaç sabah geçti? Özlemden sayamadım ki, burnumun direği sızlıyor" notunu düştü.

Duygusal paylaşımıyla hayranlarını şaşırtan Bulut'a yorum yağdı.

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