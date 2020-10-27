Tayland'da milletvekili meclis konuşmasında kolunu kesti

Tayland meclisinde hareketli saatler yaşandı. Tayland’da muhalefet partisindeki milletvekili Wisarn Techatheerawat, Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça’nın hükümet karşıtı gösterileri önemsememesine tepki gösterdi. Mecliste konuşma yaptığı sırasında ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıyıran Techatheerawat, cebinden çıkardığı bıçakla kolunu kesti.

Parlamentonun bir anda sessizliğe büründüğü ifade edilirken; Techatheerawat eylemi gerçekleştirdiği sırada, "Bu soruna bir çözüm düşünemiyorum, çocukların kanının dökülmesini istemiyorum. Kararlılığımı Başbakan Prayut Çan-oça’ya göstermek için kanımı akıtmak istiyorum" dedi.