BIST 1.154
DOLAR 8,15
EURO 9,65
ALTIN 497,90
YEREL

Anamur'da orman yangını! 50 hane boşaltıldı

 MERSİN’in Anamur ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yerleşim yerlerini tehdit ettiği belirtilen yangına müdahale ediyor. Yangın nedeni ile Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe kapatıldı. 

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi sınırı yakınlarındaki Anamur ilçesinin kırsal Uçarı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. Alevler bazı evlere yaklaşırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. 

Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltıldı, Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe kapatıldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir okulda robotik kodlama ve 3D yazıcılı sınıf açıldı
Şanlıurfa'da feci olay! Sofra bezini silkelerken balkondan düşen genç kız öldü
Kılıçdaroğlu'ndan İskenderun'daki saldırıya sert tepki: Terörün partisi, inancı yoktur
Kocaeli'de 2 yaşındaki çocuk ekmek yüzünden öldü! Cenazede son bakışı yürek burktu
Bakan Murat Kurum'dan Çevre Ajansı açıklaması
Kayseri'de FETÖ/PDY davası! Etkin pişmanlıkta bulunan FETÖ sanıklarına ceza indirimi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının deneme sürüşü tamamlandı
Çukur dizisinde Aleyna Çakır'ın öldürülme sahnesi sahneleri olay oldu! Her şey birebir aynı
30 ekim tatil mi cuma günü okul var mı MEB duyurusu
Bursa'da trafikte yürekler ağza geldi! Sürücülerin tepkisine aldırış etmedi
Hatay'da trafiği birbirine taktı! Hiç ummadığı şey başına geldi
Sorgu Sual sunucuları Merve Şahin kimdir kaç yaşında?
Bahçeli kürsüde söyleyeceğini unuttu ilginç anlar kamerada
Pınar Altuğ Şevval Şahin'e destek oldu bakın kimleri suçladı