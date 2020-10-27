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Tokat'ta dedektif gibi uğraştı! İnsanlık ölmemiş dedirten görüntüler

Tokat 'ta bir vatandaş yolda bulduğu paranın izini sürdü, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek paranın sahibini buldu.

İhlas Haber Ajansı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Birol Yavuz isimli vatandaş yolda 50 TL buldu. Parayı sahibini bularak teslim etmek isteyen Yavuz, çevredeki güvenlik kameralarını izledi. Parayı düşüren kişinin eşkâlini tespit etti. Şahsın bulunması için sosyal medyada paylaşım yaptı. Sosyal medya aracılığı ile kısa sürede parayı düşüren kişiyi bulmayı başardı. Para, Niksarlı olduğu öğrenilen şahsın bir yakınına teslim edildi. İnsanlık ölmemiş dedirten Birol Yavuz, vatandaşlık görevini yerine getirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi

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