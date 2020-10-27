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DÜNYA

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Harutyunyan'ı böyle vurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın silahlı güçlerinin başında bulunan Celal Harutyunyan'un yaralandığı o anları paylaştı. Görüntüde; Azerbaycan ordusunun envanterinde bulunan Türk İHA'ların Harutyunyan'ın konvoyunu yerle bir ettiği anlar yer aldı.

İşgal altındaki Karabağ’da Ermenistan güçlerine karşı büyük üstünlük kuran Azerbaycan, etkili kara ve hava operasyonlarıyla topraklarını geri almayı sürdürüyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan’ın da bulunduğu askeri konvoyu imha ettiği o anların görüntülerini paylaştı. Görüntüde; Azerbaycan ordusu envanterinde bulunan Türk İHA’ların Harutyunyan’ın konvoyunu yerle bir ettiği anlar yer aldı.

Öte yandan; Azerbaycan medyası, Harutyunyan’ın saldırıda hayatını kaybettiğini iddia etti.

Görevden alınmıştı

Bu gelişme üzerine Dağlık Karabağ’ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Celal Harutyunyan’ın Dağlık Karabağ’da yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını belirtmişti.

Azerbaycan, 27 Eylül'de başlattığı topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda 4 şehir, 3 kasaba ve 170 köyü kurtardı.
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