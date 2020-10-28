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İzmir'de bir inşaatta elleri ve gözleri bağlı 14 yaşında bir kız çocuğu bulundu

İZMİR’in Bornova ilçesinde inşaat alanında 14 yaşındaki bir kız çocuğu, elleri ve gözleri bağlı bir şekilde bulundu. Kurtarılan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Bornova ilçesi 7034 Sokak’ta meydana geldi. İnşaat halindeki bir binadan aile kavgası ihbarı üzerine adrese intikal eden polis ekiplerince, iki katlı inşaat alanı içerisinde elleri ve gözleri bağlı bir şekilde 14 yaşında bir kız çocuğu bulundu.

Polis ekiplerince inşaat alanından çıkarılan S.G.C., adrese çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa alınarak sağlık kontrolleri yapıldı. Küçük kız, polis tarafından ailesi ile birlikte ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Öte yandan, S.G.C'nin ilk ifadesinde, yüzü maskeli iki kişi tarafından kaçırıldığını söylediği öğrenilirken, kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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