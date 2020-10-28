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Bursa'da oyun oynayan çocuğu feci şekilde ezdi! O anlar kamerada

BURSA'da sokak arasında arkadaşlarıyla oyun oynayan bir çocuğa sokağa dönüş yapan otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak arasında arkadaşlarıyla oyun oynayan 6 yaşındaki çocuk sokağa dönüş yapmak isteyen 16 SZV 29 plakalı aracın altında kaldı. Kazayı gören acılı anne ise koşarak oğlunun yanına gitti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı çocuğun ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken 112 sağlık ekiplerine ait ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

O anlar kameralara yansıdı
Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokak arasında oyun oynayan çocuklardan biri sokağa dönüş yapan aracın çarpması sonucu yaralandı. Araç sahibi ve çevredeki vatandaşlar yaralı çocuğun yardımına koştu.

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