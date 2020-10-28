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Kırıkkale'de trafik ışıkları çalışmadı! İki araç feci şekilde çarpıştı

KIRIKKALE'de trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kaza KGYS kameralarınca kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı

Eylül ayında meydana gelen trafik kazalarından bazıları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarına yansıdı. Ülke genelinde meydana gelen trafik kazalarının sürücülerin dikkatsizliği ve kuralların ihlali sonucunda meydana geldiği görüldü.

Kırıkkale merkez Millet Bulvarı üzerindeki Rektörlük Kavşağında meydana gelen kaza da sürücülerin dikkatsizliğini gözler önüne serdi. Cadde üzerinde seyreden Volkswagen marka otomobil ile kavşaktan sola dönmek isteyen başka bir Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken sola dönmek isteyen otomobil kısa süre de olsa iki teker üstünde durarak orta refüje çarptı.

Kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi. Şiddetli çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kavşaktaki trafik lambalarının yanmadığı görüldü.

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