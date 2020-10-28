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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin bir mesaj yayınladı. Erdoğan, “Cumhuriyetimizin kurucu iradesi nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan, “Cumhuriyetimizin kurucu iradesi nasıl bu vatanı yedi düvelin planlarını bozarak işgalden kurtarmışsa, biz de hedeflerimize aynı şekilde ulaşmakta kararlıyız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajda, Türkiye'de ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşların bayramını tebrik etti.

Cumhuriyet Bayramı sevincine ortak olan herkese en kalbi şükranlarını sunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümünde, İstiklal Harbi'nin tüm kahramanları ile Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tazimle andığını söyledi.

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