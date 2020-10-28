Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron ve Charlie Hebdo'ya sert tepki! Haçlı saldırısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Fransız Charlie Hebdo dergisinin karikatürü için"Üzüntüm ve öfkem şahsıma yönelik saldırıdan değil. Aynı mecranın Peygamber Efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır" dedi. İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları...

- Son 7 yıldır kesintisiz saldırı dalgası bazı noktalarda bizi yavaşlatsa da 2023 hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız. Böylece gelecek nesillere büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmış olacağız.

Ben neyim ki! Benim Peygamberime bu denli hakaret edilirken...

- Maalesef islam ve müslüman düşmanlığının, Efendimizle ilgili saldırıların edep ve ahlaktan yoksun karikatürlerin şimdi de şahsımı hedef aldığını duydum. Ben karikatüre bakmadım. Ben neyim ki. Benim sevgili peygamberime bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe gerek yok zaten.

- Değerli kardeşlerim üzüntüm ve öfkem şahsıma yönelik saldırıdan değil. Aynı mecranın peygamber efendimize yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır.

Avrupa yeniden barbarlık dönemine geri gidiyor

- Maalesef İslam ve Müslüman düşmanlığının, Peygamber Efendimize saygısızlığın, özellikle Avrupa'daki yöneticiler arasında adeta kanser gibi yayıldığı dönemden geçiyoruz.

- Fransa ve genel olarak Avrupa, Makron’un ve onunla aynı zihniyeti taşıyanların bu kısır, provokatif, çirkin, nefret tohumları saçan politikalarını hak etmiyor. Sağduyulu Avrupalıları, kendileri ve çocukları adına aydınlık bir gelecek için bu tehlikeli gidişe karşı inisiyatif geliştirmeye davet ediyoruz.

- İslam ve Türkiye düşmanlarının özgürlük adına girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gideceklerine inanıyorum. Bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine geri gidişinin işaretleridir.

Bu saldırılara karşı durmak bizim şerefimizdir

- Dünyaya şeref veren Peygamber efendimize yapılan saldırılara karşı durmak bizim şeref meselemizdir.

- Kardeşlerim biz son nefesimizi verdiğimizde değil. Bu saldırılar karşısında sessiz kaldığımız gün öldük demektir.

- Biz inanç, bayrak, ezan, vatan için gerektiğinde canını veren bir milletiz. Bunların karşısında mı susacağız?

Batıya seslendi: Siz katilsiniz...

- Batı'ya sesleniyorum siz değil misiniz Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden, Afrika'nın her ülkesine altın var diye giren oradaki insanları katleden? Siz katilsiniz katil. Lübnan'a gidiyorsun ne işin var senin Lübnan'da? Lübnan'da bir felaket yaşanıyor, oraya güya istikamet vermeye gidiyor. Ne oldu aradığını buldun mu orada? Bulamadın. Niye? Kovdular seni kovdular. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak.

Haçlı seferlerini yeniden başlatmak istiyorlar

- Adeta, bunlar, Haçlı Seferini yeniden başlatmak istiyorlar. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak. Topraklarımız içinde, bu vatanda 435 kilise, sinagog ve havra bulunuyor ve bunlar devletimizin yedieminindedir, güvencesi altındadır. Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdehale etmedik, etmiyoruz ve etmeyeceğiz. Kimsenin kutsalına inancına müdahale etmedik etmeyiz.

- Almanya'da Mevlana Camisine sabah namazında 100-150 kadar Alman polisinin girmesini bana Şansölye Merkel izah edemez. Ne yaptığına bakarım. Almanya'daki vatandaşlarımızın inancına kimliğine gerekli değeri vermiyorsanız kusura bakmayın. O insanların ciddi bir kısmı senin vatandaşın.