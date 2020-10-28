Antalya'da sokak ortasında hayali kişiyle kavga etti! Bu görüntüler olay oldu

​Olay, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. Gece yarısı sokakta bağıran kişiyi görenler cep telefonlarının kamerasıyla olan bitenleri görüntülemeye başladı. Akli dengesinin yerinde olmadığı veya madde bağımlısı olduğu değerlendirilen kişi, karşısında biriyle kavga ediyormuş gibi hareketler yapmaya başladı.



Karşısındaki bir kişiden gelen yumruklardan kaçar gibi sağa sola koşturan ve zaman zaman da boşluğa yumruk atan kişi, bir süre böyle devam etti. 'Gelin buraya', 'Neden bana vuruyorsun, gelsene buraya' diye bağıran kişinin zaman zaman birilerine kafa atıyormuş gibi hareketi de görüntülere yansıdı.