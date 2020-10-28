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POLİTİKA

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çanta cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün, Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti. Sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı konuşmadaki eşi Emine Erdoğan ile ilgili bölüme sert tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti, sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sana siyasetçi demek için sokaktan binlerce şahit getirmek lazım. Senin siyasetle alakan yok, sende o yürek varsa benimle ilgili konuş biliyorsun ki onlar seni paçavraya çevirirler. Ha yakılacak çantalar arıyorsan sizde çok, yanınızda beyaz Türkler çok onların yakacak çantaları da vardır o ayrı bir konu. Airbus’ları satmamızı istiyorsun, ya onunla bunun ne alakası var birisi stratejik bir ürün ve bu sadece Fransa’nın da değil zavallı bunun ortakları arasında İngiliz’i var Alman’ı var bundan bile senin haberin yok ya bu kadar zavallısın sen ya" dedi.

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