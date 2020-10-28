BIST 1.127
DOLAR 8,28
EURO 9,70
ALTIN 501,13
MAGAZİN

Buse Varol'dan Şevval Şahin'e gönderme! 1,5 yaşındaki oğluna İstiklal Marşı okuttu

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, 1,5 yaşındaki oğlu Burak'ın İstiklal Marşı okuduğu anları paylaştı. Varol'un paylaşımı katıldığı programda İstiklal Marşı'nı okumayan Şevval Şahin'i getirdi.

2018 senesinde Alişan ile nikah masasına oturan Buse Varol, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Varol, katıldığı programda İstiklal Marşı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile alakalı sorulara cevap vermek istemeyen Şevval Şahin'e gönderme yaptı.

1 buçuk yaşındaki oğlu Burak'a İstiklal Marşı'nı okutmaya çalışan Buse Varol'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İnternethaber Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık da koronavirüse yakalandı! Sağlık durumu nasıl
Kütahya'da vakalar arttı! O mahalleye giriş ve çıkışlara kapatılacak
Kırkpınar başcazgırı 'Pele Mehmet' lakaplı Mehmet Tura koronavirüsten öldü
Erdoğan Putin'e telefonda söyledi Bunlar aşılırsa babamızın oğlu olsa gözümüz görmez
Koronavirüse yakalanmıştı! CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık taburcu oldu
Fransa'da Ermeni protestocular işe giden Türklere sopalarla saldırdı: 5 yaralı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü oldu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çanta cevabı
Tesbih namazına nasıl niyet edilir kaç rekat nasıl kılınır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron ve Charlie Hebdo'ya sert tepki! Haçlı saldırısı
Tekirdağ'da bir anda hortum çıktı! Korku dolu anlar
Hacet namazı nasıl kılınır 4 rekatlık hacet namazı kılınışı
Ermenistan'dan Berde'ye yeni saldırı! Dükkanlar ve araçlar yanıyor
Kandil namazına nasıl niyet edilir? Mevlid Kandili namazı kılınışı