Buse Varol'dan Şevval Şahin'e gönderme! 1,5 yaşındaki oğluna İstiklal Marşı okuttu

2018 senesinde Alişan ile nikah masasına oturan Buse Varol, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Varol, katıldığı programda İstiklal Marşı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile alakalı sorulara cevap vermek istemeyen Şevval Şahin'e gönderme yaptı.

1 buçuk yaşındaki oğlu Burak'a İstiklal Marşı'nı okutmaya çalışan Buse Varol'un paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.