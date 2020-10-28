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POLİTİKA

TRT Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi

TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin sosyal medya hesabı, Abdulhamid'in Fransız sefiri ile yaptığı konuşmayı tekrar paylaştı.

Fransız mizah dergisinin küstah karikatürleri büyük tepki çekerken TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Charlie Hebdo karikatürünün ardından, 14. bölümde Abdulhamid'in Fransız sefiri ile yaptığı konuşmayı tekrar paylaştı. 

Sahnede, Fransa'nın düzenlediği bir tiyatroya, peygambere hakaret edildiği gerekçesiyle karşı çıkan Abdülhamid, "O temsili durdurmazsanız dünyayı başınıza yıkarım!" diyor. 

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