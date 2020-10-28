BIST 1.127
DOLAR 8,27
EURO 9,71
ALTIN 499,85
YEREL

Nevşehir'de sığırcıkların kandil gösterisi

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde bir araya gelen sığırcık kuşlarının kandil gösterisi görsel şölene dönüştü. Gün batımında yüzlerce sığırcığın ahenk içinde uyumlu uçuşu seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

NEVŞEHİR’in Avanos ilçesinde sürüler halinde hareket eden sığırcık kuşlarının Mevlid Kandili akşamı sergilediği gösteri izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Fotoğraf sanatçısı Adem Meleke'nin objektiflerine yansıyan görüntülerde; gökyüzünde buluşan binlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu şekilde uçması hem görenlerin ilgisini çekti, hem de doyumsuz anlar oluşturdu.

Zaman zaman gruplara bölünüp yeniden bir araya gelerek gösterilerine devam ederek izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan kuşların gösterisi havanın kararmasıyla son buldu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hatay'daki terör saldırısı girişimiyle ilgili 4 ilde 5 zanlı yakalandı
Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Fahrettin Koca koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi
Berat Albayrak: Attığımız adımların meyvelerini alacağız
Almanya'da bir ay süreli karantina uygulaması başlıyor
İstanbul'a yeni kısıtlamalar gelecek mi? Bakan Koca açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü atlatan 120 yaşındaki kadınla konuştu
Tekirdağ Çerkezköy'de yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı
Tesbih namazı nasıl kılınır Diyanet anlatımı
Fransız futbolcu Adil Rami'den Cumhurbaşkanı Macron'a sert sözler
Hatay'da yangın ile hortum arasında kalan müdürün beli kırıldı dehşet anları kamerada
4 rekatlık hacet namazı kılınışı hacet namazı nasıl kılınır?
Batman'da boşanmak istemeyen kadına dehşeti yaşattılar! Öldüresiye saldırdılar
Mevlid kandilinde çekilecek zikirler esmalar hangisi?