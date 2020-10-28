Nevşehir'de sığırcıkların kandil gösterisi

NEVŞEHİR’in Avanos ilçesinde sürüler halinde hareket eden sığırcık kuşlarının Mevlid Kandili akşamı sergilediği gösteri izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Fotoğraf sanatçısı Adem Meleke'nin objektiflerine yansıyan görüntülerde; gökyüzünde buluşan binlerce sığırcık kuşunun birbirleriyle uyumlu şekilde uçması hem görenlerin ilgisini çekti, hem de doyumsuz anlar oluşturdu.

Zaman zaman gruplara bölünüp yeniden bir araya gelerek gösterilerine devam ederek izleyenlere keyifli dakikalar yaşatan kuşların gösterisi havanın kararmasıyla son buldu.