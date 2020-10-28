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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsü atlatan 120 yaşındaki kadınla konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan 120 yaşındaki Menica Encü ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) atlatan 120 yaşındaki Menica Encü ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirerek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti; onun ve ailesinin Mevlid Kandili'ni tebrik etti.

Menica Encü'nün aile bireylerinin de katıldığı görüşmede Erdoğan, "Menica teyze geçmiş olsun. Mevlit gecen mübarek olsun. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyetler versin. Bu gecenin hürmetine inşallah Rabbim şifalar versin" dedi.

Encü'nün sağlık durumu hakkında aile üyelerinden bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim inşallah Menica teyzemizi bütün aileye bağışlasın. Rabbim dualarınızı kabul buyursun. Bütün aileye selamlar, sevgiler, saygılar. Menica teyzenin ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Menica Encü ise "Allah sizden razı olsun. Allah size uzun ömürler versin. Allah size güç, kuvvet versin. Allah devletimize zeval vermesin" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua etti.

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