Tekirdağ Çerkezköy'de yolun karşısına geçen yayaya otomobil çarptı
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yolun karışışına geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken; polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
TEKİRDAĞ Çerkezköy Öztrak Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; Kerem T. idaresindeki 59 PF 773 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Birsen S. (50) isimli kadına çarptı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Birsen S.’ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptı; sonrasında ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Birsen S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.