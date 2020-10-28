Fransız futbolcu Adil Rami'den Cumhurbaşkanı Macron'a sert sözler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron; İslam ve Türkiye karşıtı sözlerinin ardından kendi vatandaşlarından da tepki görüyor.

Fransız futbolcu Adil Rami, yaptığı açıklamada, " Tüm kalbimle söylüyorum. Hiç gururlu değilim, resmen tiksindim. Hatta kalbim kırıldı. Kırıldı çünkü biliyorum ki her şeye gülemeyiz. Hele böyle bir dönemde. Ve Macron, görüyorum ki bizi pisliğe itiyorsun. Fransa, çok kültürlülük ülkesi. Charlie'ye saldırıları desteklemiyorum ama manşetlere baktığımda, provokasyonları gördüğümde çok kırılıyorum ve utanıyorum. Çok utanıyorum, tamam sizi tanıma şansım oldu. Sorun yok, tamam Şeref Nişanı, Elysee Sarayı...

"Tiksiniyorum"

Açıkça söylüyorum. Bu benim düşüncem. Tiksiniyorum. Ben yurt dışındayım, arada bir bakıyorum ama artık susamam. Tabii ki ben müslümanım. Tüm ibadetlerimi yerine getiremiyorum ama mükemmel bir insan olmaya çalışıyorum. Bilmelisin ki; Müslümanlar, mükemmelliğe yakın ama maalesef ben yapamıyorum. Bakıyorum ki, en ufak bir sorunda hep Müslümanlar, ön plana çıkartılıyor. Müslümanları ön plana çıkaranlar küçücük bir azınlık, hatta azınlık bile değil, onlar deli. Macron, sen böyle şeylere izin veriyorsun. Hayır kabul etmiyorum" dedi.