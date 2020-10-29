Milli Savunma Bakanlığının Cumhuriyet Bayramı klibi sosyal medyaya olay oldu

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhuriyetimizin 97’nci yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadeleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca bir de klip yer aldı.